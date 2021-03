Seis livros de Dr. Seuss descontinuados nos EUA por serem ofensivos

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

Seis livros ilustrados do autor norte-americano Dr. ​​​​​​​Seuss vão deixar de ser publicados nos EUA por serem potencialmente racistas e insensíveis, revelaram esta terça-feira os detentores dos direitos autorais.

Os seis livros em causa, dirigidos a crianças, "retratam as pessoas de uma maneira ofensiva e errada", afirmou a Dr. Seuss Enterprises à Associated Press, sublinhando que não voltarão a ser impressos e reeditados.

"Suspender a venda destes livros é uma parte do nosso compromisso e plano para garantir que o catálogo representa e apoia todas as comunidades e famílias", refere a empresa norte-americana.

Segundo a entidade, a decisão foi tomada num processo de revisão editorial das obras de Dr. Seuss, auscultando professores, mediadores e académicos.

Dr. Seuss é o nome pelo qual é conhecido o escritor, ilustrador e cartoonista norte-americano Theodor Seuss Geisel, que morreu em 1991, deixando mais de sessenta livros para crianças, editados em mais de cem países, incluindo Portugal.

Nenhum dos seis títulos abrangidos por esta decisão está atualmente no mercado nacional.

Em Portugal, a publicação da obra de Dr. Seuss era residual, até que em 2015 a Booksmile assumiu a edição de vários títulos do autor, entre os quais "Ovos verdes e presunto" e "Que amigo levo comigo?" e a reedição de "O gato do chapéu".

Entre os seis livros agora a serem descontinuados estão "And to think that I saw it on Mulberry Street" - o primeiro de Dr. Seuss - e "If I ran the zoo", no quais aparecem personagens asiáticas e africanas caricaturadas.

Theodor Seuss Geisel fez ilustração para publicidade, mas também para revistas como a Life e a Vanity Fair, antes de publicar o primeiro livro para crianças, em 1937.

Segundo a Associated Press, trinta anos depois da morte do autor, a obra continua a ser popular, tendo rendido cerca de 33 milhões de dólares (mais de 27 milhões de euros) em vendas em 2020.

A revista Forbes colocou-o, em 2020, em segundo lugar entre as celebridades, já mortas, mais rentáveis, atrás de Michael Jackson.

As sucessivas edições da obra de Dr. Seuss, marcadas por narrativas em rima e com invenção de vocabulário, foram premiadas e chegaram a outros formatos, nomeadamente televisão - por exemplo com "Gerald McBoing-Boing" - e cinema, nos filmes "Lorax" (2012), "Grinch" (2000) e "Horton e o mundo dos quem" (2008).

Em 1984, Dr. Seuss recebeu um prémio Pulitzer pelo contributo para os níveis de literacia e educação das crianças nos Estados Unidos.

Apesar de os livros transmitirem mensagens sobre tolerância ou sobre a importância da natureza, a verdade é que têm sido criticados pela forma como Dr. Seuss retratou outras culturas, pecando, à luz da atualidade, por falta de diversidade racial e social, escreveu a AP.

O autor morreu em 1991, aos 87 anos, vítima de cancro.