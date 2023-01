Seis noites ao lado da mente musical inquieta de Noiserv

JN Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O músico Noiserv inicia esta terça-feira uma minitemporada no Teatro Taborda, em Lisboa, que se traduz em seis concertos até domingo, dedicados aos EP e álbuns que já lançou.

É (quase) uma semana inteira de concertos, cada qual com uma incursão muito específica na sua discografia, o que Noiserv se propõe fazer entre esta terça e o próximo domingo no Teatro Taborda, em Lisboa.

Desde que se estreou nos discos em 2005, com "26010-92", o músico David Santos tem vindo a construir um percurso artístico marcado pela procura constante. A estreia nos longa-duração aconteceu três anos mais tarde, com "One hundred miles from thou ghtlessness", e confirmou os bons auspícios.

PUB

Presença assídua em palcos internacionais desde 2009, Noiserv fez mais quatro incursões discográficas - "Uma palavra começada por N" (2020), "00:00:00:00" (2016), "Almost visible orchestra" (2013) e "A day in the day of the days" (2010) - que alargaram a sua visibilidade no meio musical. À parte estes discos, abraçou ainda projetos bem acolhidos pelo público, como foi o caso da banda sonora do documentário "José e Pilar", sobre a vida de José Saramago.

Os concertos têm início às 21 horas, com exceção do último, no domingo, que começa às 18 horas.