Seis projetos portugueses são finalistas aos Prémios Novo Bauhaus Europeu

Seis projetos portugueses foram selecionados para finalistas dos Prémios Novo Bauhaus Europeu num total de 1.450 candidaturas apresentadas, sendo que Portugal concorre com dois em parceria, anunciou a organização, no quadro do Programa Europa Criativa.

Os galardões, lançados em 2021 pela Comissão Europeia, visam distinguir projetos ambientais, económicos e culturais que combinem sustentabilidade, acessibilidade de preços e investimento, para enquadrar a transição climática e a mudança cultural, como propõe o Pacto Ecológico Europeu.

Na edição deste ano foram selecionados 61 finalistas, tendo seis projetos portugueses ficado propostos para votação, nas vertentes de "Campeões do Novo Bauhaus Europeu" e de "Campeões da Educação do Novo Bauhaus Europeu".

Os projetos nacionais que se encontram em votação são os seguintes: na primeira vertente, foi selecionado "Restabelecer uma relação com a natureza - "Reabilitar Troço a Troço" (Município de Santarém).

Na outra vertente: "Restabelecer uma relação com a natureza - Programa Atlantis" (Sesimbra), "Reconquistar um Sentimento de Pertença - Casas e Lugares do Sentir - Craft Lab" (Fundão), "Priorizar os lugares e as pessoas que mais precisam - A house is a mountain is a hat" (Área Metropolitana de Lisboa).

Ainda nesta vertente, foram selecionados dois projetos portugueses a realizar em parceira com outros países, e ambos sobre a necessidade de um ecossistema industrial baseado no ciclo de vida e no longo prazo: "Worldfield ´Weltacker´ Rothenklempenow" (Alemanha e Portugal), e "Science in Migrant Communities" (Bélgica e Portugal).

A iniciativa visa estimular a criação de projetos inovadores para tornarem as regiões mais sustentáveis e inclusivas, que melhorem a qualidade de vida dos habitantes nos países da União Europeia.

Os Prémios Novo Bauhaus Europeu pretendem ainda, segundo o programa Europa Criativa, "criar pontes entre diferentes contextos, promover uma abordagem transdisciplinar, e tirar partido de uma participação a todos os níveis, inspirando um movimento que visa facilitar e orientar a transformação das sociedades".