Seleção Nacional vai esta quarta-feira ao Batalha Centro de Cinema

Ciclo de cinema repõe numa sessão única um filme de Jeanne Waltz e outro de Manuel Mozos.

A quarta sessão do ciclo Seleção Nacional, dedicada a craques do cinema português, apresenta esta quarta-feira, 11 de janeiro, no Batalha Centro de Cinema (BCC), no Porto, duas obras fulcrais da nossa cinematografia: a curta-metragem "O que te quero" (1998), de Jeanne Waltz, e a longa "Xavier" (1991), de Manuel Mozos.

A sessão é única, às 19.15 horas, na Sala 2 do BCC, seguindo-se conversa com os dois cineastas. A moderação estará a cargo de Daniel Ribas e Paulo Cunha, comissários do ciclo Seleção Nacional.

O filme de Jeanne Waltz, nascida na Suíça, mas há décadas a trabalhar e a viver em Portugal, pergunta: o que é o amor? Como se sabe quando se ama alguém? Através de um dispositivo documental - rostos masculinos e femininos surgem no ecrã, inquisitivos e melancólicos -, tenta explicar de que se faz esse sentimento existencial. A imagem voraz do vídeo, com cores lívidas, acentua a urgência do filme.

"Xavier", drama filmado em 1991, mas só estreado em 2002, é uma obra mítica do mítico Manuel Mozos.

A história segue obsessivamente Xavier, um jovem adulto a tentar fazer pela vida, perdido em Lisboa, entre empregos precários e dívidas insanáveis, afundado no vórtice de relações tempestuosas.

O drama redunda num filme delicado, muitas vezes claustrofóbico, mas que procura no rosto do Pedro Hestnes - o lendário ator morreu em 2011, aos 49 anos -, as contradições afetivas e a esperança num novo futuro de um geração emparedada nos anos de 1990.