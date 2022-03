Selecionados os seis finalistas do Prémio EDP Novos Artistas

Hoje às 18:14 Facebook

Os artistas Adriana Proganó (foto), Andreia Santana, Bruno Zhu, Maria Trabulo, René Tavares e Rita Ferreira são os seis finalistas do Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2022, anunciou esta sexta-feira a instituição patrocinadora do galardão de 20 mil euros.

Nesta 14.ª edição do prémio, destinado a artistas com carreira de curta duração, em todas as modalidades das artes plásticas e visuais, foram recebidas mais de 700 candidaturas este ano, segundo um comunicado divulgado pela Fundação EDP.

As candidaturas foram avaliadas por um júri de seleção composto por Luís Silva, Luísa Santos e Sara Antónia Matos, que serão também responsáveis pela curadoria da exposição das obras, que serão expostas em outubro, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), para atribuição do prémio.

Apesar de a idade não ser critério de elegibilidade, na seleção final "colocou-se o foco numa geração de artistas com menos de 40 anos que se está a afirmar, pela qualidade conceptual e formal, na produção artística nacional e internacional", segundo o júri.

Iniciativa da Fundação EDP, o prémio visa contribuir para a nova criação e a promoção dos valores da arte contemporânea, sendo elegíveis as candidaturas de artistas de nacionalidade portuguesa, residentes ou não em território nacional, e de artistas de nacionalidade estrangeira que residam em Portugal, em início de carreira.

Nas edições anteriores, o Prémio Novos Artistas Fundação EDP teve como vencedores Joana Vasconcelos, Leonor Antunes, Vasco Araújo, Carlos Bunga, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, João Leonardo, André Romão, Gabriel Abrantes, Priscila Fernandes, Ana Santos, Mariana Silva, Claire de Santa Coloma e Diana Policarpo.