Semana da Arte em Lisboa com programa dedicado à lusofonia

A 6.ª edição da Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCOlisboa e a JustlX abriram esta quinta-feira e estarão patentes até domingo

A ARCO Lisboa conta com a presença de 86 galerias de 23 países, entre elas 25 portuguesas, enquanto a JustLX acolherá galerias de países como Portugal, Espanha, Reino Unido, Irão, México, Peru e Filipinas. As duas exposições acontecem entre os dias 25 e 28 de maio.

A 26 de maio, pelas 18 horas, inauguram quatro distintas exposições onde se poderá assistir à diversidade das expressões artísticas oriundas do território lusófono. Estas estarão disponíveis a partir do dia 26 de maio, e ficarão patentes até 29 de julho. "Beyond Reality", na Casa da Liberdade-Mário Cesariny, que incluem obras inéditas, individuais e colaborativas, de José Eduardo Agualusa e Valter Hugo Mãe.

A "Artistry: a triad of African art", na Perve Galeria, amplia o projeto apresentado na secção África em Foco da ARCO Lisboa, com um conjunto alargado de obras de José Chambel, Reinata Sadimba e Teresa Roza d"Oliveira. A "Connections 2 Afro-Ibero-America", na aPGn2 - a PiGeon too, estabelece um diálogo afro ibero americano, assumindo uma ampliação de parte da mostra na JustLX, com obras de Bogdan Gulyay, Cruzeiro Seixas, Ivan Villalobos, Javier Félix e Samuel Muankongue.

No espaço de arte contemporânea ao ar livre 27ARTe, que está acessível ao público 24 horas durante sete dias por semana, poderá visitar-se a exposição "OAA gallery tree - third season", que mantém o tributo que vem sendo prestado a Reinata Sadimba, por artistas nacionais e internacionais.

O programa da semana da arte de Lisboa assinala os 25 anos da constituição da Coleção Lusofonias, promovido pela Perve Galeria. A exposição conta com a parceria da Perve Galeria e tem entrada livre ficando patente ao público até ao dia 26 de agosto. A par desta mostra, a Perve Galeria marca presença em mais que uma exposição nas feiras de arte contemporânea, na ARCO Lisboa e JustLX.