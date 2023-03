Sempre que dá jeito, o diabo espreita e volta

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 17:38 Facebook

Nuno Cardoso encena "As bruxas de Salém", de Arthur Miller, no Teatro S. João, no Porto. A peça estreia esta quinta-feira e fica em cena até 2 de abril.

"Ontem como hoje floresce uma história que ainda chupa as tetas do diabo". No final do século XVII, a história foi a das centenas de acusados por práticas de bruxaria na cidade de Salém, no Massachusetts colonial (dezenas de homens e mulheres foram enforcados ou esmagados por pedras).

No século XX, foi a perseguição, nos EUA, a qualquer suspeita de atividade comunista, no contexto da Guerra Fria, instigada pelo senador McCarthy - tema que inspirou Arthur Miller, em 1953, a relacionar ambas as "caças" em "As bruxas de Salém".

Já no século XXI, o "demónio continua a ser útil, à esquerda e à direita, ao movimento woke e ao conservadorismo", diz o espetáculo do encenador Nuno Cardoso.

Uma dança de mulheres nuas na floresta faz abanar a comunidade de Salém, lugar de puritanismo feroz, e põe em marcha a "roda da vingança coletiva". Um dos tais momentos de "desordem social" em que o medo e o oportunismo se entrelaçam na convocação do demónio. Todos temem e todos aproveitam. Por inveja, ajuste de contas, ou apenas pelo "pânico quando a balança pende para a liberdade individual", os habitantes de Salém denunciam o próximo, pelas mais descabeladas razões, e revestem-se a si próprios de virtude.

Como lida o espetáculo com a situação? Mergulha-nos, desde logo, num espaço religioso - a elegante e austera cenografia de Fernando Ribeiro, feita de troncos finos encimados por iluminação, desenha uma série de cruzes discretas sobre as cabeças das personagens. As múltiplas configurações em cena, em constante dinâmica, dão conta da histeria que se apodera dos habitantes.

Os momentos de narração, pela voz de Nuno Cardoso, fornecem uma espécie de pionés para o confuso mapa de moralismos, interesses e ambiguidades que se espraia diante de nós. E as cenas do filme de Luís Porto, variação no celuloide das ações realizadas em palco, desdobram o plano e as leituras de uma história recorrente. Palavra para os intérpretes, convidados ou pertencentes à companhia (quase) residente do São João: nenhum deles está disposto a perder o seu conflito.