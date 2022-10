Senhor dos sonhos… e também dos pesadelos

F. Cleto e Pina Hoje às 16:11 Facebook

"The Sandman" é uma adaptação fiel de uma banda desenhada de culto dos anos 1990. A série da Netflix é das mais populares do canal de streaming.

Se há nos comics norte-americanos, para lá dos super-heróis, uma obra de referência e de culto, ela é sem dúvida "The Sandman", uma criação de Neil Gaiman. Publicada entre 1989 e 1996, foi durante muitos anos considerada impossível de adaptar para televisão, mas a série que a Netflix estreou no início de Agosto, prova o contrário.

É evidente que foi necessário introduzir algumas alterações ao nível das personagens para garantir quotas de raça ou género, por exemplo, ou substituir nos intervenientes John Constantine ou as referências ao universo de super-heróis da DC Comics, por serem estas personagens pertença de outros estúdios, mas o resultado final consegue recriar o universo fantástico em que o protagonista se move e todos aqueles com que se relaciona e, principalmente, manter o espírito e a essência do original num novo suporte narrativo.

O protagonista de "The Sandman" é o Sonho, um dos deuses que compõem os Eternos, juntamente com Morte, Destruição, Destino, Desespero, Desejo e Delírio. Também conhecido como Morfeu ou Senhor dos Sonhos, moralmente ambíguo, é responsável por introduzir agradáveis devaneios ou assustadores pesadelos na mente dos seres humanos do mundo real, enquanto dormem.

Os 10 episódios da primeira temporada da série televisiva, mais um especial, muito bem protagonizados por um convincente Tom Sturridge, adaptam os três primeiros livros da coleção, que a Levoir editou integralmente em português. Quando a história começa, Sonho está prisioneiro de um homem que lhe roubou os artefactos que utiliza para fazer sonhar: o capacete, a areia e o rubi. Quando finalmente se consegue libertar, descobre que o seu reino, Sonhar, está destruído, e encaminha-se para o mundo real e depois para o Inferno, para recuperar o que lhe foi subtraído e repor a normalidade num mundo mergulhado no caos pela incapacidade de adormecer ou pelos pesadelos constantes que os seres humanos vivenciam.

Se esta é a história central, "The Sandman" é antes de tudo, na BD como na série, um pretexto para Neil Gaiman contar histórias, sem protagonistas nem temas fixos, num todo repleto de referências musicais, mitológicas, literárias ou religiosas, que se cruzam, com personagens pontuais ou recorrentes, reais ou imaginárias, nos mais diversos contextos e épocas, para a construção passo a passo de um enorme fresco, de cuja real dimensão só nos vamos apercebendo com a sucessão de episódios.

Se é inegável a contribuição dos efeitos especiais para a recriação do universo gerado nos quadradinhos, desenganem-se os que esperam uma série recheada de ação, pois "The Sandman" é muito mais uma proposta de reflexão sobre o real e o imaginário e o seu motor são os diálogos que, não atingindo o peso e profundidade dos originais, obrigam a disponibilidade para uma visualização atenta.