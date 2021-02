JN Hoje às 01:15 Facebook

O primeiro álbum a solo do compositor Zé Tó Lemos, natural de Santa Maria da Feira, vai ser lançado a 5 de março, mas já está disponível para pré-encomenda. Foi no estranho sossego do confinamento, motivado pela pandemia da covid-19, que o músico encontrou a inspiração necessária para produzir "Sense Of Peace".

Esta é uma produção de quem mostrou força e otimismo em doses suficientes para contrariar o lado mais depressivo, caótico e, em alguns casos, solitário a que todos ficamos sujeitos devido à pandemia. O álbum foi gravado e concebido na totalidade em período pandémico e traz o objetivo de colocar, quem o ouve, em extremos opostos de emoções. Mostra também que, mesmo em confinamento, é possível manter a cultura e a partilha vivas.

Foi no piano que Zé Tó Lemos imprimiu todas essas vibrações energéticas. Até abraçar esta nova aventura, o compositor e produtor dedicava-se à composição de bandas sonoras para sincronizações audiovisuais.

Zé Tó Lemos foi também o fundador dos Amar Mais Agora, cujo single "O Meu Lugar" foi nomeado para "Melhor Música Pop 2018" nos International Portuguese Music Awards, nos Estados Unidos da América.