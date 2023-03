Sentenciar o Mundo sem se arvorar em santo

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:03 Facebook

Em"UK Grim" os Sleaford Mods lidam com os escombros da Inglaterra pós-Brexit

Pode parecer à primeira que os Sleaford Mods se juntariam a grupos de choque, como o Bloco Negro, para protestar violentamente contra o capitalismo global. Mas o duo de Nottingham, que acaba de lançar o 7.º álbum, "UK Grim", não esgota as suas balas nos poderosos - o contra-poder é também um alvo: "Anarquistas de sofá a enfrentarem um Mundo demasiado complexo para os seus miolos", diz a metade vocal da banda, Jason Williamson, em entrevista. Porque os Mods não têm ilusões, apenas raiva e sentido de humor.

O que não significa que não despachem, ainda antes do primeiro café, a classe política inglesa. Rishi Sunak? "É como ter um pirralho de 16 anos ao comando." Boris Johnson? "Sentadinho lá atrás, a comentar a guerra, como se estivesse um passo à frente de toda a gente." E por aí fora. Mas talvez porque já não sejam miúdos - Williamson e Andrew Fearn, a metade rítmica, chegaram já marmanjos ao estrelato, em 2013, com "Austerity dogs", e entretanto passaram os 50 - veem contradições em todos os quadrantes, incluindo neles próprios: "A raiva pode servir para expressar muitas coisas, mas é sobretudo dirigida a mim", diz Williamson.



Em "UK Grim", que conta com a participação de Florence Shaw, a vocalista dos Dry Cleaning, em "Force 10 from Navarone", o mais orelhudo dos temas, base eletro e dubstep para catilinária absurdista, e Perry Farrell e Dave Navarro dos Jane"s Addiction em "So trendy", uma paródia feroz à cultura do corpo e às selfies, a banda aumenta a agressividade, o surrealismo e as possibilidades.



São ainda um número minimalista, de verve e batida, mas num prato mais composto: há guitarras em ascensão e declínio, há eletrónicas em expansão, há um tema a pedir a pista - "On the ground". Mantém-se a crueza e uma certa displicência, acreditamos que calculada, que preserva a banda numa zona de saudável amadorismo. Jason não acredita em embrulhos lustrosos. Nem em falsos heróis da classe operária - que é como apelida as bandas que tentaram seguir-lhes os passos em "D.I.Why".

