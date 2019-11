Sequela de "Joker" dada como certa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

"Put on a Happy Face". Depois do sucesso de bilheteira, o filme "Joker", dedicado ao inimigo de Batman, tem a sequela praticamente assegurada. E haverá uma surpresa.

Um Leão de Ouro no festival de Veneza. Uma ovação de oito minutos. Elogios de quase todos os críticos e milhões conseguidos em bilheteira. "Joker", estreado a 3 de outubro, reuniu todos os condimentos para uma receita de sucesso e a sequela já está assegurada.

Segundo o "The Hollywood Reporter", o realizador Todd Phillips já está em negociações com o estúdio Warner Bros para dar seguimento ao filme dedicado ao inimigo de Batman. Todd e Scott Silver já estão a escrever uma nova história e contam com Joaquin Phoenix - um dos favoritos a vencer o Oscar de melhor ator depois de ter interpretado o vilão - para o papel prinicipal, já que havia alíneas que previam uma sequela no contrato do ator.

Além das negociações, poderá haver uma surpresa. De acordo com a mesma publicação, a Warner Bros deu autorização a Tod Phillips para desenvolver outro filme baseado numa personagem da DC Comics. Todd Phillips e Toby Emmerich, presidente da Warner, encontraram-se a 7 de outubro e o realizador saiu da reunião com direito a fazer mais uma história. Darkseid, um dos maiores inimigos do Super-Homem, é apontado como o favorito a ser tratado por Tod.

"Joker", que custou cerca de 60 milhões de dólares, atrás de "Aquaman", "O Cavaleiro das Trevas Renasce" e "O Cavaleiro das Trevas", já conseguiu mais de mil milhões em receitas. Tornou-se num dos filmes mais lucrativos da história do cinema e, em Portugal, tornou-se a obra da Warner Bros mais lucrativa de sempre, ultrapassando o primeiro filme da saga "Harry Potter".