"Ser mulher é o seu pecado original" ou a viagem por nos esquecer

Patente na Bienal de Arte de Cerveira até final do ano, exposição "Viagem pelo esquecimento" é um mergulho na nossa História e nas diferentes identidades que gerou.

A temática da representatividade das mulheres artistas, no sistema da arte contemporânea, é constante na forma como observo e analiso as práticas e políticas culturais em Portugal e no mundo.

A título de exemplo, Portugal participou, oficialmente, 22 vezes em edições da Bienal de Veneza e são apenas 8 os nomes de mulheres que fizeram parte das escolhas e apenas em 2005 a curadoria coube a uma mulher, Isabel Carlos. No demais, apenas a espanhola María de Corral se junta à lista de curadoras. Interessa referir que, até 1976, Portugal tinha participado oficialmente apenas duas vezes, com duas coletivas dominadas por artistas homens, onde apenas surgem os nomes de Estrela Faria e Vieira da Silva. Ou seja, a desigualdade não é um fenómeno único do Estado Novo, mas da democracia com 6 artistas mulheres e duas curadoras desde 1976.

PUB

Poderíamos fazer exercício idêntico para as coleções, públicas e privadas, sediadas em território português ou poderíamos contar quantas mulheres dirigem estruturas de criação e produção artística nacionais (museus, bienais, teatros, centros culturais, fundações, etc.) e perceberíamos que está tudo por fazer num tempo em que, estatisticamente, as mulheres têm maior e mais elevada frequência académica nas áreas artísticas, nas ciências sociais e humanas e noutras que estão direta ou indiretamente ligadas com a criação ou programação artística e estão, também, em maior número nas equipas das estruturas. O que acontece, a meio do caminho, para que a liderança e a representatividade não seja, pelo menos, igual?

Pensava sobre isto e experienciava, mais uma vez, a "Viagem pelo esquecimento", instalação artística multimeios com imagens da autoria de Ana Mesquita, banda sonora de João Gil e textos de Mia Couto, ditos por vozes tão distintas como as de Maria Bethânia, Carlão, Manuela Azevedo ou Fernando Alves. "Viagem pelo esquecimento", organizada em 12 capítulos, é um mergulho na nossa História e nas diferentes identidades que gerou, com imagens recolhidas em diferentes cantos do mundo e com um apelo transversal a pensarmos sobre o planeta, sobre a sua diversidade, mas também sobre a sua destruição, não apenas ambiental, mas também social, marcada pela manutenção das desigualdades.

O projeto inaugurou no MAAT, em Lisboa, e está, desde 16 de julho e até 31 de dezembro de 2022, patente no âmbito da programação da XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Ouvia o capítulo denominado "Mulheres" que começa com a sucessão de frases: "Prendam-nas a todas! Não há mulher inocente. Ser mulher, ser mulher é o seu pecado original. Enforquem-nas se houver árvores que cheguem. Cubram-nas de espesso véu que oculte o rosto e a alma. Encerrem a última janela até que delas se esqueça o céu. Até que não haja nelas o seu mais vivo e antigo lume."

Na metáfora da caça às bruxas, encontramos uma analogia com o que continua a ser verdade no nosso tempo: não há equidade e a sociedade tende a abafar a voz feminina ou a, socialmente, colocar em nós um conjunto de pressões que nos impedem de expandir para lá do domínio da casa. A importância de obras colaborativas como "Viagem pelo esquecimento" é imensa, não apenas pela ousadia de juntar áreas disciplinares, mas pelas temáticas e pela afirmação da autoria. Assisti várias vezes à dúvida sobre quem tinha realizado as imagens. Estamos demasiado habitados a que as câmaras de filmar também sejam um negócio masculino. Foi a Ana Mesquita, uma mulher, uma artista, uma daquelas que não permite que a sua voz seja diminuída.

"Viagem pelo esquecimento"

Ana Mesquita

Bienal Internacional de Arte de Cerveira

Até 31 de dezembro