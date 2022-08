"Ser mulher, negra e artista no Brasil de Bolsonaro é uma desgraça sem fim"

Sérgio Almeida Hoje às 10:33 Facebook

Artista brasileira Luedji Luna regressa esta semana a Portugal para dois concertos muito esperados em Lisboa e no Porto.

Hoje à noite em Lisboa (B. Leza) e sábado no Porto (Hard Club), Luedji Luna vai mostrar as razões pelas quais a sua música é cada vez mais seguida. No Brasil, onde é considerada um dos valores seguros da nova geração, mas também na Europa, continente em que realizou nas últimas semanas uma digressão que termina agora em Portugal.

Como está a antecipar este seu regresso iminente a Portugal?

Chego cansada de uma turnê intensa. Porém, muito empolgada com tudo o que estamos vivendo nessa semana. Portugal vai pegar uma banda aquecida!