Seremos "todos capazes de matar"?

Colin Firth e Toni Collette na recriação do caso da morte de Kathleen Peterson.

Mais de 20 anos depois, a certeza de uns, a dúvida de outros, o mistério de todos. O que aconteceu, afinal, a Kathleen Peterson, encontrada morta, no fundo das escadas de casa, na Carolina do Norte (EUA), no dia 9 de dezembro de 2001? A história - bem real - serviu de inspiração a vários guiões televisivos e chegou, agora, à HBO Max, numa minissérie de oito episódios que incomoda desde os primeiros minutos.

"The staircase", criada pelo americano Antonio Campos (lembra-se da série policial "The sinner"?), explora os dois cenários mais prováveis na morte de Kathleen: acidente ou homicídio. Há outros, um deles insólito, mas já lá vamos. O escritor Michael Peterson (interpretado com mestria por Colin Firth) encontrou o corpo da mulher e garante, até hoje, que a companheira, com quem tinha estado a beber descontraidamente junto à piscina, sofreu uma queda fatal, a caminho do quarto.

Todavia, os exames forenses acabaram por fazer do viúvo o principal suspeito. Kathleen (a quem Toni Collette deu vida mesmo na morte) tinha sete lacerações profundas no couro cabeludo e 35 nódoas negras e cortes. Durante as investigações, as descobertas de fotografias íntimas masculinas no computador do escritor e de outra morte, também nas escadas, de uma conhecida do arguido vieram complicar irremediavelmente a defesa de Michael.

O caso do romancista é testemunhado por uma equipa francesa que o filmou durante 16 anos (sim, a série documental, "The staircase", existe mesmo e está na Netflix). Esse dado também está presente na produção da HBO, dividindo os profissionais. Independentemente do que possa ter acontecido naquela noite, um deles não tem dúvidas: "todos somos capazes de matar".

A particularidade da série de Antonio Campos está na ousadia da recriação da morte de Kathleen, numa cena de extrema violência em que a agonia de Collette parece sufocar-nos. Para aliviar o ambiente e como o prometido é devido: dizem as teorias da conspiração que a americana foi morta... por uma coruja. Em qual dos cenários prefere acreditar?

The staircase

Antonio Campos

HBO Max