Sergei Loznitsa: "A guerra só acaba com uma mudança de regime na Rússia"

Na estreia de "Donbass" em Portugal, realizador ucraniano fala sobre cinema e a guerra no seu país.

Apesar de ter estreado em Cannes em 2018, a chegada agora às salas nacionais de "Donbass", do realizador ucraniano Sergei Loznitsa, é um acontecimento. O filme, e a conversa que tivemos então com o realizador podem estar datados, e tragicamente ultrapassados pela invasão da Ucrânia pelas tropas russas, mas não deixa de ser premonitório e um documento útil para a compreensão do conflito. Através do retrato ficcional, tragicómico e grotesco, mas baseado em factos verídicos, da situação que se vivia naquele território desde 2014.

Entretanto, há apenas duas semanas, Loznitsa voltou a Cannes com o documentário "The natural history of destruction" onde, através de imagens de arquivo, sublinha a tragédia que a Segunda Guerra Mundial significou para milhões de civis, de ambos os lados do conflito. Tendo de novo a possibilidade de falar com o realizador, a conversa incidiu naturalmente sobre a situação que se vive hoje no país natal de Loznitsa.