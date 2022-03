Hoje às 19:44 Facebook

O músico português Sérgio Godinho atua no dia 23 no Campo Pequeno, em Lisboa, numa antecipação do programa "Abril em Lisboa", destinado a celebrar a liberdade e a revolução de Abril de 1974.

O concerto de Sérgio Godinho, de entrada gratuita, contará com a participação de vários convidados, entre os quais Capicua e Manuela Azevedo, dos Clã.

A eles juntam-se o pianista Filipe Raposo, que há vários anos colabora com Sérgio Godinho, o guitarrista Tó Trips e o músico Samuel Úria.

O "Abril em Lisboa" é uma iniciativa organizada pela EGEAC, a empresa que gere vários equipamentos culturais de Lisboa, para celebrar os valores da 'Revolução dos Cravos'.

A programação completa será revelada no dia 22.