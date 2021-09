Sérgio Tréfaut: "No Brasil nunca se sabe como vai ser o dia de amanhã"

João Antunes Hoje às 13:28 Facebook

Sérgio Tréfaut fala de "Paraíso", em estreia esta quinta-feira em Portugal.

Brasileiro de nascença, com sangue francês e muitos anos de Portugal, onde dirigiu obras como "Lisboetas", "Viagem a Portugal" ou "Raiva", Sérgio Tréfaut regressou, aos 56 anos, ao país natal para filmar a seresta, a música cantada por idosos no jardim do antigo palácio presidencial, no Rio de Janeiro. Apesar de interrompido pela pandemia, o filme, agora concluído, é o retrato sublime de uma velha geração que encontra na música a sua razão de existir.

Regressou ao Brasil num momento complexo, com Bolsonaro na presidência e a pandemia na rua.