Série da RTP "Auga Seca" adquirida para o catálogo da HBO Portugal

A série luso-espanhola "Auga seca", filmada em Lisboa e Vigo e protagonizada por Victoria Guerra, Monti Castiñeiras e Sergio Pazos, terá todos os seus episódios disponibilizados, a partir de dia 1 de abril, na HBO Portugal.

Será a primeira série com produção portuguesa a ser integrada nos catálogos português e espanhol da HBO.

O drama policial "Auga Seca" estreou este ano na RTP e na TV Galicia e conta a história de Paulo Duarte, um rapaz português que aparece morto no porto de Vigo. Aparentemente, trata-se de um suicídio, embora ninguém consiga perceber por que motivo o jovem o terá feito.

A sua irmã Teresa, que parte de Lisboa em direção a Vigo, e o seu padrinho, Mauro Galdón, proprietário da empresa onde também Paulo trabalhava, não conseguem descodificar a morte. No entanto, esta tragédia vai afetá-los mais do que julgam.

Neste drama policial, explica a sinopse, "que se passa em torno do universo do tráfico de armas e as suas ligações com o mundo dos negócios, Teresa - estará envolvida num enredo em que nada é o que parece".

Os atores portugueses Adriano Luz, Joana Santos, Igor Regala e João Arrais e os galegos Eva Fernández, Paloma Saavedra, Santi Romay, Cris Iglesias e Adrián Ríos são também alguns dos nomes que completam o elenco internacional da série.