A série espanhola da Netflix "La Casa de Papel" vai ter uma quinta temporada, depois de a quarta já ter sido também anunciada, com estreia marcada para o início de 2020.

A revelação é avançada pelo site espanhol Formula TV, que confirma que a quarta parte da famosa série vai estrear no início do próximo ano, sem ter no entanto uma data definida. A plataforma avança ainda que estará confirmada a quinta temporada.

As gravações da quinta parte vão começar também no início do próximo ano.