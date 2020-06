Série policial "Cops" cancelada devido à onda de protestos antirracistas

JN/Agências Hoje às 22:06 Facebook

Em plena onda de protestos contra o racismo e a brutalidade policial, o canal de televisão Paramount Network confirmou esta quarta-feira que não emitirá mais entregas do "reality show" policial "Cops", estreado em 1989 como um formato que gravava agentes em operações reais.

O canal norte-americano cancelou a série de realidade ao fim de 32 temporadas. A 33.ª temporada tinha estreia marcada para a passada segunda-feira mas, segundo a revista Variety, o canal optou primeiro pelo adiamento e, na terça-feira, pelo cancelamento.

Segundo um responsável da Paramount Network, "não existem planos atuais ou futuros" para o regresso da série.

A Color of Change, uma organização que luta pela justiça racial nos EUA, congratulou-se com a decisão no Twitter: "O crime na televisão tem um papel significativo no que toca a mostrar representações distorcidas do crime, da justiça, da raça e do género".