Serralves inaugura ciclo de conversas online

A partir desta semana, a Fundação de Serralves passar a disponibilizar um ciclo de conversas online intitulado #ConversasComSerralves. Um programa transversal a todas as áreas de atuação da instituição: artes plásticas, arquitetura, cinema, artes performativas, ambiente e ciência.

A primeira sessão das #ConversasComSerralves decorre quinta-feira, às 18 horas, sob o tema "O Parque e a sustentabilidade", com Helena Freitas, coordenadora da equipa diretiva do Parque de Serralves e professora catedrática na área da biodiversidade e ecologia na Universidade de Coimbra, e moderação da jornalista Arminda Deusdado. Uma sessão que se anuncia como um convite para a reflexão e diálogo conjunto, assente na gestão e manutenção quotidiana do Parque de Serralves, a partir de práticas sustentáveis.

O artista plástico Julião Sarmento protagoniza a segunda sessão, na sexta-feira, na conversa "Palavra de artista", moderada por Joana Valsassina, curadora do programa de itinerâncias do Museu de Serralves. Partindo do núcleo de obras de Sarmento pertencentes à Coleção de Serralves, serão abordados temas que percorrem o seu trabalho, revisitando exposições individuais organizadas pelo Museu.

As #ConversasComSerralves são de participação gratuita e inscrição obrigatória. O acesso é feito através de um código enviado aos inscritos.