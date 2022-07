Serralves recebe Orquestra Sinfónica do Porto esta sexta-feira

JN Hoje às 09:55 Facebook

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música estreia-se esta sexta-feira, pelas 22 horas, no prado do Parque de Serralves. A iniciativa resulta de uma parceria entre as duas instituições.

O concerto será dirigido pelo premiado maestro venezuelano Carlos Izcaray, diretor musical da Sinfónica do Alabama e marca o regresso ao prado de Serralves de grandes noites de música .

A elegância clássica de Mozart dá o mote, com a abertura da sua célebre ópera "A Flauta Mágica", abre o programa que traz também algumas das mais conhecidas valsas de Strauss II.

O eclético repertório oferece também várias tradições etnográficas como o tango argentino de Astor Piazolla ou o verbunkos ciganos de Zoltán Kodály, da Hungria. Há ainda a oportunidade de ouvir a abertura "La Cour de Célimène ", uma ópera francesa de Ambroise Thomas que esteve perdida durante 150 anos até ser redescoberta em pleno século XXI.

A entrada é livre.