Serralves serve a festa no fim de semana, mas hoje já há aperitivos

São 50 horas consecutivas de programação variada e é tudo gratuito. Há muito para ver, ouvir e participar.

A 17.ª edição de Serralves em Festa, o maior evento da cultura contemporânea em Portugal, está de regresso ao Porto depois de um hiato de três anos ditado pelas restrições pandémicas. São 50 horas sem parar e sem pagar - todas as atividades são gratuitas.

Mas, ainda antes do festim - que congregou na última edição 250 mil espectadores - e para abrir o apetite aos visitantes, o espaço público das cidades do Porto e Gaia recebe hoje vários espetáculos.

O Groupe Acrobatique de Tanger reúne 15 artistas marroquinos com diferentes valências acrobáticas, rodeados pelo universo visual do fotógrafo Hassan Hajjaj e com a música de DJ Dino, num "circografado" de Maroussia Diaz Verbèke. A Baixa do Porto recebe hoje duas récitas desta performance acrobática: às 10.30 horas, no Largo Amor de Perdição, e às 17 horas, na Praça de Gomes Teixeira.

Ainda no Porto, na Praça de Carlos Alberto, será apresentada "Une partie de soi", "uma travessia vertical que relata a viagem de uma vida". A proposta de João Paulo Santos e da companhia O Último Momento, está agendada para as 18.30 horas. A encerrar a festa de aquecimento no Porto, a Igreja da Lapa recebe às 21.30 horas os alemães Gamut Inc, que apresentam "Agreggate #11", um espetáculo que explora "a música instrumental controlada por computador", levantando questões como o hipervirtuosismo e a sua superação e "os limites da perceção de eventos musicais altamente comprimidos", promete o programa.

bourgeois: a não perder

O espetacular coreógrafo francês Yoann Bourgeois, (que encerrou o festival Dias da Dança, em 2017, com "Celui qui tombe"), conhecido por trabalhar com cenografias arquiteturais, apresenta, no Jardim do Morro, em Gaia, às 12 horas, "Approach 18/Stairs/Olivier/Touch. The Unreachable suspension point". A performance tem outras récitas às 16 horas e às 19.30 horas, no mesmo local. E é mesmo a não perder.

há de tudo para todos

O primeiro evento do programa dentro de Serralves decorre amanhã, às 19 horas, com a exibição do filme clássico "Porto da minha infância", de Manoel de Oliveira, na Casa do Cinema.

Mas nem só de espetáculos se compõe o programa; há também atividades em que todos podem participar (ler destaques ao lado).

Como garantiu Rui Costa, da Fundação de Serralves, na apresentação do evento, "da música, à performance, às artes circenses, à dança e ao cinema, iremos ter uma panóplia de ofertas em que, julgo, todos encontrarão algo em que se rever".

Para as famílias, os programadores destacam "El gran final" (sábado, 11 horas), uma tragicomédia sobre o reencontro de dois palhaços, da companhia Bucraá Circus, e "Gnoma" (sábado, 12.15 horas), espetáculo de marionetas sobre a tolerância.

Na música, o cardápio anuncia 808 State & Michael England (domingo, 1.30 horas); Mouse on Mars (sábado, meia-noite), Rui Reininho (amanhã, 22.30 horas) e Rian Trenor e Oren Ambarchi (amanhã, 23 horas).

Nas artes performativas, destaque para Michiel Vandevelde e "The Goldberg variations" (sábado, 21 horas) e "A barricada", do coreógrafo brasileiro Marcelo Evelin (sábado, 13 horas).

Atividades

Fotografia irreal

A tecnologia aliada

Usando a câmara dos telemóveis, os participantes podem aliar a paixão da fotografia com a realidade aumentada, mostrando o quão criativos podem ser e descobrir elementos sobre o património português. Sábado e domingo, das 10 às 19 horas, no Prado.

Rádio Serralves

Recolha de sons

A iniciativa Rádio Corpo - Serralves em Festa promove um episódio de rádio com um puzzle de áudios, conversas, músicas e sons que serão recolhidos durante o evento. É sábado, das 10 às 19 horas; domingo, entre as 10 e as 15 horas. A reprodução do episódio é domingo, das 15 às 17.30 horas, na Biblioteca de Serralves.

Visita exposições

"In my own language" e "Entelechy"

A exposição de Carla Filipe "In my own language" está aberta no museu até à meia-noite. A mostra da dupla Allora e Calzadilla pode ser vista no sábado e domingo, até às 20 horas.

Jogos lúdicos

Familiar faces

"Pareces-me familiar" é a frase que guia a oficina de desenhos em que familiares e amigos devem participar juntos num jogo artístico inspirado no "Quem é quem?". Sábado e domingo, entre as 10 e as 19 horas, no Prado.

Olaria

Figuras de barro

No programa "À roda com o barro", os visitantes trabalham na roda de oleiro e podem modelar barro com as mãos. Sábado, das 10 às 12.30 horas e das 14.30 às 19 horas, no Pátio.