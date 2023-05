Serralves transforma-se num salão colorido do século XIX com coleção BPP

Catarina Ferreira Hoje às 09:52 Facebook

Museu do Porto acolhe primeira exposição exaustiva da Coleção BPP e muda as suas paredes para roxo e verde durante a exposição "A quem possa interessar: uma coleção, uma carta". Inaugura esta quarta-feita e fica patente até outubro.

"A quem possa interessar: uma coleção uma carta" é a nova exposição patente no Museu de Serralves, no Porto, e que a partir desta quarta-feira resgata 76 obras da coleção BPP (Banco Privado Português) e outras 35 das 65 que estão em depósito em Serralves.

A Coleção BPP, de que Serralves faz agora a primeira exposição exaustiva, passou para a tutela do Estado, por via de uma troca de créditos, de 34,86 milhões de euros, junto da comissão liquidatária do BPP - do banqueiro João Rendeiro, entretanto falecido - que faliu.