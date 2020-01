Serviços de streaming custam 65 euros por mês

Miguel Conde Coutinho Hoje às 11:01 Facebook

Assim que a Disney+ chegar, este verão, os portugueses vão ter à sua disposição os principais serviços de streaming do Mundo. E para quem não quer escolher e pode pagar para ver milhares de séries, filmes, documentários e programas infantis que estas plataformas oferecem, a conta é alta: 65 euros por mês.

É esse o preço para subscrever, além do novo serviço da Disney [ler mais na página ao lado], os pacotes básicos (depois do períodos de desconto iniciais) da Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Apple+ TV, Filmin, Mubi, NOS Play e Eleven Sports. A lista é longa e o preço assusta, mas a quantidade de conteúdos a que se pode ter acesso é verdadeiramente impressionante.

Só a Netflix (7,99 euros/mês), a plataforma mais subscrita em Portugal e líder mundial com 167,1 milhões de utilizadores (a empresa não fornece dados específicos sobre o número dos seus clientes portugueses), tem uma biblioteca estimada em 47 mil episódios de séries e quatro mil filmes, segundo dados publicados pela revista especializada em Hollywood "Variety". O preço da HBO Portugal, versão nacional da produtora de televisão de prestígio, é mais barato (4,99 euros/mês), mas a quantidade de títulos é menos expressiva. Quando foi lançada, há quase um ano, anunciou um catálogo com 4500 conteúdos, que entretanto já aumentou, com estreias simultâneas nos EUA e por cá. Não se sabe quantos clientes tem em Portugal e a empresa não divulga esses números.

