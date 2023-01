Sessão especial no Cinema Trindade com Sérgio Tréfaut

Hoje às 18:08 Facebook

O Cinema Trindade, no Porto, recebe este domingo, às 18.30 horas uma sessão especial do filme "A Noiva", com a presença do realizador. Sérgio Tréfaut falará com o público sobre este drama das viúvas jihadistas.

O filme relata a história de uma adolescente europeia que foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh. Torna-se uma noiva da Jihad. Três anos mais tarde a sua vida mudou dramaticamente. Vive num campo de prisioneiros no Iraque. É mãe de dois filhos e está grávida outra vez. Mas agora é uma viúva de 20 anos e será brevemente julgada pelos tribunais iraquianos. A pergunta que se coloca é: quem é esta adolescente, após três anos de guerra e de lavagem cerebral?

A situação, ainda que ficcional, relata a história de algumas adolescentes ocidentais que se viram presas dessa mesma situação - e sem que os governos dos seus países de origem tenham, muitas vezes, solução ou interesse pelos seus casos. O realizador disse em entrevista ao JN que a sua "visão distante, tenta colocar como observador ferindo algumas suscetibilidades".