Sete anos a aquecer a vontade

O Teatro Municipal do Porto (TMP) recebeu ontem o último Aquecimento Paralelo da temporada. A iniciativa consiste numa oficina dirigida por um artista local, associada a um espetáculo da programação, desafiando os espectadores a conhecer o vocabulário de determinada obra. A iniciativa possibilita uma breve abordagem a diferentes linguagens artísticas e uma inserção nos espetáculos muito diferente da habitual.

O Aquecimento Paralelo, iniciativa edificada por Cristina Planas Leitão (atual codiretora do TMP) arrancou há sete anos, em 2016, com uma periodicidade mensal e agora volvidos sete anos faz uma pausa. Como explica Planas Leitão "o público destas oficinas sempre foi muito heterogéneo, ainda que existam pessoas como a Orquídea que vêm sempre".

É quase comovente a forma como Planas Leitão trata pelo nome próprio os participantes. Momentos mais tarde, ao entrar na sala de ensaios, são vários os participantes que se abraçam a Planas Leitão, prova de que aqui não só se constroem apenas vocabulários dramatúrgicos e coreográficos, mas também cumplicidades. A formadora convidada para esta ação foi Aura, para construir uma formação sobre "Tumulus" de François Chaignaud e Geoffroy Jourdain, ontem apresentado no Teatro Rivoli, usando a sua metodologia performativa.

Aura explica ao JN que na sua pesquisa, sobre esta peça, sentiu "a questão ritualística transporta como movimento como o mais forte, usando o canto e a ópera". No Aquecimento Paralelo teve um público especial, dos 29 participantes a grande fatia eram estudantes de dança, da escola Lugar Presente, em Viseu que assistiram à obra do francês ao final do dia.

Aquecimento Paralelo teve ontem última inciativa da temporada Foto: José Caldeira/Teatro Municipal do Porto

Sentados sobre o linóleo em círculo e num silêncio sepulcral, apenas cortado pela música muito suave, Aura distribui folhas em branco e lápis laranja, para um exercício de "escrita autêntica". Durante cinco minutos, exatos, foi pedido aos participantes para escreverem uma carta a alguém que morreu, sem parar. As caras fecharam-se, em modo concha e ali no chão, numa furiosa catarse criativa todos escreveram sem parar, honrando os seus mortos. Papéis fechados, foi-lhes pedido que passassem as suas cartas para movimento.

Quase todos se colaram ao chão tentando levantar-se em espirais, como se uma qualquer força telúrica as pregasse ao chão, os olhos eram vazios como alguém que insiste em nunca estar presente. Uma rapariga de cabelo entrançado, quem sabe a dar voltas à dor, permaneceu inamovível de joelhos. Aura deu-lhe um tempo e por fim aproximou-se para lhe dar umas palavras. O seu olhar permaneceu infinito. Aura repete: "Eu não sou a figura de poder, podemos partilhar e conversar. Isto é um lugar seguro", conta.

Com o avançar dos ponteiros do relógio, os movimentos foram-se alargando e os níveis variaram conseguindo arrancar os participantes do chão, uma analogia com os processos de dor. Cada vez que nos separamos do chão estamos mais perto de viver. Matilde de cabelo azul, obviamente treinada em dança, desenha espirais fluidas, como alguém que insiste em sair do olho do furacão do luto.

Divididos em metades, observaram os processos dos restantes para no fim conversarem a pares. Na entrada para o espetáculo, os participantes já iam com o aquecimento da vontade feito.

O Aquecimento Paralelo faz agora uma pausa, mas Planas Leitão adverte que há várias aulas, mesmo para público em geral no CAMPUS Paulo Cunha e Silva.

A récita de "Tumulus" desta sexta-feira foi cancelada, devido à greve da função pública.