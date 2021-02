Sete monumentos do Norte alvo de requalificação

Catarina Ferreira Hoje às 14:10 Facebook

Programa Operacional Norte 2020 direcionou 3 milhões de euros para obras de restauro e conservação do Património Cultural.

As sete candidaturas apresentadas ao Aviso Património Cultural-Infraestrutural do Programa Operacional Norte 2020, pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), foram todas aprovadas, num investimento superior a 3 milhões de euros. Deste bolo, 2 milhões provêm de fundos europeus e o restante é a contrapartida nacional.

A confirmação foi dada ontem ao JN pela secretária de Estado Adjunta do Património Cultural, Ângela Ferreira.