Sétima Legião: 40.º aniversário da banda comemorado no Porto

A banda de pop-rock português assinala quatro décadas de sucessos com um concerto a 12 de maio no Hard Club do Porto.

Para além de comemorar os 40 anos de existência dos Sétima Leigão, o concerto também pretende ser uma homenagem a Ricardo Camacho, o produtor, teclista e fundador da banda que morreu em 2018, vítima de cancro no pulmão.

Em palco, estarão Pedro Oliveira na voz e guitarra, Rodrigo Leão tocando baixo e teclas, a bateria fica a cargo de Nuno Cruz, Gabriel Gomes encarrega-se do acordeão, Paulo Tato Marinho da gaita de foles e das flautas, Paulo Abelho da percussão, samplers e Francisco Menezes da voz. Para os teclados, foi convidado João Eleutério, dos Cindy Kat.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda nos locais habituais, pelo preço unitário de 35 euros..