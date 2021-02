Setor em crise: onde antes havia livros, agora há papel higiénico

Sérgio Almeida Hoje às 13:42 Facebook

A proibição de venda de livros ameaça ter consequências devastadoras. A APEL acusa os livreiros independentes de "quererem viver à conta dos subsídios".

É mais um grito de desespero do que de alerta aquele que chega dos representantes dos livreiros e editores: o setor "está a um pequeno passo do colapso". Com as livrarias encerradas há três semanas, e sem perspetivas de abrirem no imediato, há toda uma cadeia de abastecimento que já está a ser posta em causa e ameaça a própria atividade editorial, custando largos milhares de postos de trabalho.

A advertência é feita pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, cujo presidente, João Alvim, acredita que "o pior está ainda para vir". "Muito em breve, as livrarias vão devolver os livros que não conseguiram vender, por estarem fechadas, o que vai colocar sérios problemas às editoras. O seu plano de publicações está seriamente comprometido", assegura.