Seu Jorge: "Há muita gente no Brasil que não gosta de pessoas de cor"

Músico e ator interpreta o papel do lendário deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro em "Marighella", quinta-feira nas salas de cinema.

Wagner Moura, revelado como o protagonista dos dois "Tropa de Elite", estreia-se na realização com "Marighella", o pungente retrato do homem que, depois do golpe de Estado que derrubou o governo legitimamente eleito em 1964 e colocou uma ditadura militar no poder, conduziu um grupo de homens e mulheres à resistência armada. O filme acompanha a sua vida entre 1964 e a morte violenta em novembro de 1969. Para interpretar esta figura mítica da história brasileira foi escolhido o popular músico Seu Jorge, que encontrámos na estreia mundial do filme, em Berlim. Terminado em 2019, o filme ainda não se estreou no Brasil mas chega amanhã às nossas salas de cinema.

O que representa para si Marighella?