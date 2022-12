Seu Jorge, Rui Veloso, Jorge Palma e Pedro Abrunhosa no Convento de São Francisco

Um tributo a Tom Jobim por Seu Jorge e Daniel Jobim, Rui Veloso em trio e as estreias nacionais dos álbuns de Jorge Palma, Carolina Deslandes e Black Mamba marcam o primeiro semestre da programação do Convento de São Francisco (CSF), em Coimbra.

Seu Jorge sobe ao palco do Convento a 24 de abril, enquanto as estreias dos álbuns estão marcadas para 27 de março (Carolina Deslandes), 7 de maio (Jorge Palma com convidados como Rui Reininho e Manuela Azevedo) e 14 de maio (Black Mamba).

Rui Veloso atua em trio a 3 de março, enquanto Pedro Abrunhosa vai atuar com o Grupo Coral e Etnográfico dos Camponeses de Pias, no fim de semana de 15 e 16 de abril.

Ainda na música, os Xutos & Pontapés vão revisitar o álbum "Circo de Feras", a 6 de abril.

No teatro, o CSF vai receber espetáculos como "Monólogos da Vagina", com Teresa Guilherme, Marta Andrino e Melânia Gomes, "Ruy - um retrato autobiográfico", com Ruy de Carvalho, "Lar doce lar", com Maria Rueff e Joaquim Monchique, "Todas as coisas maravilhosas", com Ivo Canelas ou "Ruge", com Rodrigo Guedes de Carvalho, Daniela Onís e Ruben Alves.

O ex-secretário de Estado da Cultura, Nuno Artur Silva, vai apresentar o seu espetáculo "Onde é que eu ia", a 31 de março.

"Com esta nova programação, a autarquia pretende posicionar o CSF como o equipamento cultural de referência, no domínio das artes performativas, na zona Centro do país, dotando-o de uma identidade programática definida, diferenciadora e impactante", informa uma nota da Câmara Municipal de Coimbra.