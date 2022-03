Sexo no ecrã: as fronteiras do desconforto

Catarina Ferreira Hoje às 08:55 Facebook

Coordenador de intimidade é exigido nas rodagens dos países anglo-saxónicos. Em Portugal não tem expressão.

O escândalo de Harvey Weinstein em 2017 e o subsequente movimento Me Too deixaram a descoberto a natureza rotineira de assédio sexual e a má conduta da indústria audiovisual nos Estados Unidos da América. Vários atores começaram a exigir salvaguardas profissionais do seu bem-estar, o que normalizou a figura dos coordenadores de intimidade, função criada em 2016.

A profissão tornou-se obrigatória nas rodagens nos países anglo-saxónicos, e gigantes como a HBO ou a Netflix exigem a sua presença, seguindo as boas práticas e diretrizes do documento "Intimacy on Set".