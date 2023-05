Shakira tem nova música agora dedicada aos filhos

"Acróstico" é uma verdadeira declaração de amor a Milan e Sasha. Após ter atacado Gerard Piqué, através da música, Shakira tem agora os filhos como destinatários do tema que lançou na noite de quinta-feira.

Dias após receber o prémio de mulher do ano, na primeira edição dos Prémios Mulheres na Música Latina, atribuídos pela prestigiada revista de música Billboard, e de lançar novas indiretas a Piqué, Shakira surpreende com "Acróstico".



Ao contrário das suas últimas músicas - "Music Session #53" com Bizarrap e "TQG" em parceria com Karol G -, em que visou, de forma cáustica, o pai dos filhos, a artista colombiana oferece agora uma terna declaração de amor dedicada a Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito.



A canção foi lançada nas plataformas de streamings na noite desta quinta-feira e parte da letra, lida na vertical, forma os nomes dos filhos, daí o título "Acróstico".



"Ensinaram-me que o amor não é um engodo / E que quando é verdadeiro não acaba", canta Shakira, acompanhada ao piano, enquanto se vê a animação de uma mãe pássaro e os seus filhotes, a quem promete escutar e proteger, mantendo-se sempre forte.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Shakira (@shakira)

PUB



Quando deixou Barcelona, para ir viver em Miami, longe de polémicas e do passado com Gerard Piqué, a artista emitiu um comunicado a pedir respeito pela privacidade de Sasha e Milan, que se adaptam a uma nova vida, longe do país onde nasceram e cresceram.



Ela própria também adquire novas rotinas, quase um ano após o fim do relacionamento com Piqué, com quem esteve cerca de 12 anos, e a quem acusou de traição, antes do jogador assumir o namoro com Clara Chía.



Esta semana, começaram a circular rumores de um possível romance de Shakira com o piloto de F1 Lewis Hamilton, com quem foi fotografada a passear de barco, depois do Grande Prémio de Miami. A imprensa estrangeira também a aproxima do ator Tom Cruise, enquanto ela se mostra focada nos filhos.