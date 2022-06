Sharon Preston-Folla: "Agora estou em paz com o meu pai"

João Antunes Hoje às 09:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Filha secreta de Louis Armstrong esteve em Setúbal para projeção do filme "Little Satchmo".

Fruto de uma longa relação extramatrimonial de Louis Armstrong com a bailarina Lucille Preston, Sharon Preston-Folla tem hoje 65 anos, mas só em 2012 decidiu revelar ao mundo quem era e que o lendário músico tinha afinal uma filha, único descendente que deixou. Depois do livro "Little Satchmo: Living in the shadow of my father, Louis Daniel Armstrong", aceitou que a sua história fosse contada no filme "Little Satchmo" - como era conhecida pelo pai -, realizado por John Alexander. Não podendo estar presente na sessão de abertura do CLIT, o novo festival de cinema que se realiza em Setúbal, Sharon e John assistiram na cidade, na noite do dia 12, a nova projeção do filme.

O que a levou a revelar em 2012 a sua verdadeira ascendência?