Ricardo Araújo Pereira vai "gozar com quem trabalha"

A SIC apresentou esta tarde o novo programa de Ricardo Araújo Pereira: chama se Isto é Gozar com Quem Trabalha e estreia-se este domingo à noite no terceiro canal.

No evento, que se realizou em Paço de Arcos, a sede de SIC, estiveram presentes o humorista e a sua equipa, além do diretor de Entretenimento do canal, Daniel Oliveira.

"Para nos é uma sorte estar aqui e ficamos a conhecer melhor as Laveiras (local onde está sediada a SIC)", começou por brincar Ricardo Araújo Pereira.

"Esperamos estar respaldados no Daniel Oliveira, porque vamos fazer as coisas mais piratas", acrescentou o ex Gato Fedorento, que promete um programa que vai gozar com quem trabalha ou seja "banqueiros, deputados ou políticos".

Daniel Oliveira, por seu lado, destacou a importância do humor na programação da SIC: "É uma característica muito relevante para a estação. Este humor interpela a sociedade", concluiu.