Signe Kejlbo e um novo olhar sobre os Patrimónios

Helena Mendes Pereira Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A artista apresenta "O canhão rosa - O jardim encantado do rei" na Biblioteca da Torre Redonda de Copenhaga.

A Rundetaarn (Torre Redonda), construída em 1642 por ordem do rei Christian IV (1577-1648), é um dos pontos de visita obrigatória em Copenhaga. Com o objetivo de criar o primeiro observatório astronómico da cidade, e que é hoje o mais antigo da Europa ainda em funcionamento, o rei imagina a subida através de uma rampa que lhe possibilitasse ir de cavalo até ao topo.

Christian IV governou 59 anos, sendo o seu reinado o mais longo da história da Dinamarca e tendo marcado o desenvolvimento do país e a construção de emblemáticos edifícios. Antes de fazer brotar, no coração da capital, a Torre Redonda, Christian IV criou os Jardins do Rei onde colocou a sua mais bela rosa: o Castelo de Rosenborg onde até existia (e existe) um canhão decorado com botões de rosa.

PUB

É este o ponto de partida para a exposição-instalação "The Rose Cannon - The King"s Enchanted Garden" ("O canhão rosa - O Jardim encantado do Rei") que a artista dinamarquesa Signe Kejlbo apresenta no hall da antiga biblioteca da torre, uma espécie de jardim mágico onde mergulhamos no mundo encantado das flores.

O papel é o material dominante, sendo de destacar também o recurso ao têxtil e as combinações com um esquema de vitrinas de joalharia e, sobretudo, a dimensão poética dos textos que acompanham cada tenda que acolhe um dos objetos do labirinto. Signe Kejlbo também recorre ao multimédia e, sobretudo, não estabelece limites criativos para o desenvolvimento de complexos objetos de apelo sensorial e que são uma forma original e arrojada de falar da História deste rei e de promover os Patrimónios intrínsecos e extrínsecos daquele edificado.

Comecei por escrever que a Torre Redonda é um dos principais pontos de interesse turístico de Copenhaga, mas talvez seja por iniciativas como esta que os dinamarqueses, de acordo com estudos recentes, estão entre os povos mais felizes do mundo. Na Dinamarca, o PIB per capita é um dos mais altos e este está entre os países com menos desigualdades.

Copenhaga é banhada pelo estreito de Øresund, que a separa da Suécia e liga o Mar do Norte ao Mar Báltico, condições geográficas que a tornaram num dos grandes centros comerciais da Europa desde o século XV e com mais força a partir do XVII. Talvez o êxito, hoje, comece, não na justificação gloriosa da História, mas no facto de tudo estar, primeiro, pensado para os cidadãos e não para os turistas. Dinamizar os Patrimónios desta forma, reforçando a sua pertinência histórica com ligações ao contemporâneo, renova motivos de visita e é uma excelente forma de promover a literacia sobre a História, o que cria sentido de pertença, a partir das Artes.

O contacto permanente com a Arte ensina-nos a ver e a sentir, expande-nos as possibilidades, abre-nos caminhos. Esta exposição-instalação é um mergulho na eternidade do belo, um convite às relações entre criação artística e natureza, passado e presente e, sobretudo, a descoberta de uma artista de percurso não-linear que faz da experiência uma hipótese e do seu trabalho uma metadisciplina poética e interativa.

Como ex-florista, Signe Kejlbo tem um relacionamento duradouro com as flores, com as suas cores, formas, texturas, cheiros. Como designer têxtil, a artista treinou os seus olhos e sentidos e aguçou o seu foco nas cores, materiais e detalhes.

Como artista visual, trabalha com composições contrastantes que desafiam os sentidos do espectador e o convidam a eliminar as tradicionais barreiras entre tecnologias, outrora das belas artes e das artes decorativas.

Ainda em Copenhaga, esta não era, contudo, a única proposta arrojada de dinamização dos patrimónios através do contemporâneo. O Museu Nacional de Arte (SMK - Statens Museum for Kunst) apresenta um programa de performance dos Hotel Pro Forma que tornava vivas as coleções entre 1750 e 1900, recriando as profissões representadas em algumas pinturas e alterando a experiência do museu para uma viagem imersiva ao tempo e ao espaço do Século das Luzes e dos primeiros passos da Revolução Industrial.

Exemplos muito concretos de como arriscar, pensar para lá do instituído e do oficialmente admitido nos ajuda a formar públicos e a fazer da Arte, de facto, uma forma de conhecimento para todos.