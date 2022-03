Simone de Oliveira: "Resisto porque adoro viver. Nem quero pensar que tenho de ir para o outro lado"

Simone de Oliveira, 84 anos, 65 de carreira, dá o espetáculo de despedida no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na próxima segunda-feira. Entrevista à artista que vai tentar "não chorar".

Sentada no sofá do apartamento situado entre o Príncipe Real e São Bento, em Lisboa, Simone de Oliveira puxa de um cigarro antes de começar a conversa. Na sala há fotos antigas e condecorações, mas a artista prefere um quadro, dado por uma fã, com alguns dos melhores momentos. Na próxima segunda-feira despede-se dos palcos no Coliseu dos Recreios, na capital, com o espetáculo "Sim, sou eu... Simone".

É verdade que a casa cheia para o concerto de segunda-feira foi das poucas coisas na vida que a deixou de boca aberta?