Simone: "O que me salvou na pandemia foi o lado afetivo"

A comemorar 50 anos de carreira, popular artista brasileira regressa aos palcos portugueses para três concertos em novembro.

A comemorar 50 anos de carreira, Simone tem um novo disco, "Da gente". Os temas do primeiro álbum que lançou na última década deverão estar em destaque nos concertos marcados para Portugal no próximo mês. Nos dias 10, 12 e 13 - respetivamente no Coliseu do Porto, Casino Estoril e Coliseu dos Recreios, em Lisboa -, a cantora, também conhecida como Cigarra, reencontra os fãs portugueses. Um regresso que diz esperar com ansiedade.

Que memórias guarda das passagens pelos palcos portugueses?