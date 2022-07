Sines: A cidade-festival que traz dentro todas as músicas do mundo

Atravessam o globo os sons do Festival Músicas do Mundo. Em Sines ouve-se fado na praia, ska surrealista no castelo e jazz cósmico pela noite dentro. Termina este sábado à noite com Omara Portuondo e Seun Kuti.

Nenhuma outra cidade tem uma relação tão intensa com o seu festival. Assim como se fala de clube-cidade a propósito da paixão dos vimaranenses pelo Vitória, Sines é cidade-festival nos dias em que acolhe as Músicas do Mundo.

Porque não são só os concertos no castelo e na marginal: é a música a irromper em espetáculos improvisados em todas as esquinas, com jugglers e outros performers a acrescentarem variedades; são os constantes ensaios e sound check ao longo da tarde, que antecipam o programa da noite a todos os moradores e visitantes; são ecrãs espalhados pela rua para que ninguém perca o que se passa em cima dos palcos; é uma cidade a adormecer com a música (ou a só conseguir dormir quando a música pára). Como sobreviveu Sines a dois anos sem festival? Se há sinal definitivo de viragem na pandemia, sentimo-lo aqui, nesta explosão global de amor que é o FMM.