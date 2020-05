Sinfónica do Porto interpreta Fandango de Luís de Freitas Branco a partir de casa

JN Hoje às 22:02 Facebook

Os músicos da Orquestra Sinfónica do Porto interpretaram, a partir das suas respetivas casas, Fandango, de Luís de Freitas Branco. As gravações foram depois reunidas pela equipa técnica da Casa da Música e divulgadas esta quinta-feira à noite.

Cada um dos cerca de 50 músicos gravou a sua parte em casa e enviou-a para a Casa da Música, que depois reuniu as "peças do puzzle" e cujo resultado final pode ser visto abaixo.

Várias vezes interpretada pela Orquestra Sinfónica do Porto, a composição é o terceiro e último andamento da primeira das duas Suites Alentejanas de Luís de Freitas Branco e é o trecho mais conhecido do compositor português.

A Casa da Música vai retomar os concertos no próximo dia 1 de junho, apenas na Sala Suggia, com lotação limitada, com a programação a ser redesenhada para se adequar ao momento atual e as entradas livres durante todo o mês.