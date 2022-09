Sismógrafo dos artistas do Mundo em Serralves

Dez propostas para medir o pulso às emergências criativas na 8.ª edição do Museu como Performance

O programa transdisciplinar "Museu como Performance" volta a ocupar vários espaços da Fundação de Serralves, no Porto, este fim de semana, com dez atos performativos.

"Há cada vez mais obras inclassificáveis, e não sabemos onde colocar essas obras híbridas", comentou ao JN Ricardo Nicolau, curador de artes visuais na Fundação de Serralves que, juntamente com Pedro Rocha (música)e Cristina Grande (artes performativas) compõe a tríade que faz a curadoria da 8.ª edição do programa, existente desde 2015.

PUB

O processo de seleção é uma construção de propostas de cada um dos curadores até encontrar um elenco final, este ano com várias obras em estreia nacional, fruto da natureza peculiar do evento. "Cada obra tem de ser adaptada ao espaço do Museu, apesar de não existir uma linha, há uma coincidência de um cuidado com a luta contra o antropocentrismo, a emergência com a natureza e os processos de cura", reflete.

Do extenso programa que decorre sábado e domingo, entre as 14. 30 horas e as 20 horas, Ricardo Nicolau destacou dois, pelo uso que fazem do som.

Na programação deste sábado o destaque é para "Tirana" (15.30 horas), da coreógrafa Luísa Saraiva, em que "um grupo de mulheres faz uma pesquisa sobre a origem da produção do som que não só se concentra na língua, boca, laringe, mas também nos músculos que produzem som". Hoje passam também por Serralves os projetos de Matteo Marangoni "Echo Moiré" (14.30 e 19 horas); a performance de três horas de Alice van der Wielen-Honinckx, "Creatures at rest"e "Mold", de Sara Manente (17 horas).

Domingo, o destaque do curador é para o projeto de Mariana Caló e Francisco Queimadela, "Desmaio da natureza" (17 horas). "Um desfile de imagens com técnica de cianotopia, de várias espécies vegetais do Parque de Serralves, ampliadas com composições do músico João Pais Filipe, um resultado hipnótico", conta.

O ciclo alberga ainda as propostas de Diana Deutsch em colaboração com Jan St. Werner, "Phantom words spatial" (15, 16.30 e 18.30 horas); os filmes de Evan Ifekoya, fundador dos Black Obsidian Sound System (B.O.S.S.), projeto QTIBPOC (queer, trans, intersexo, black e people of colour) "She was a full body speaker","Contoured thoughts" e "Undercurrent 528" (16 e 19 horas, na Casa do Cinema Manoel de Oliveira) e a performance "Active recovery, a ceremony, spiral time" (20 horas).