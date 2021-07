JN Hoje às 12:15 Facebook

"De orgias a atividades ao ar livre e até mesmo um pouco de mamilos, prepare-se para saborear cada golpe dessas surpreendentes obras-primas com comentários em áudio de Asa Akira e uma surpresa especial de MySweetApple no final de cada visita. Selecione um museu para começar a descobrir a sua coleção de pinturas e esculturas dignas do Pornhub." Foi com esta introdução que o site pornográfico canadiano Pornhub lançou um guia erótico sobre obras de arte clássicas em algumas das instituições mais reputadas do Mundo.

O guia online é um passeio interativo de descoberta na Europa e nos Estados Unidos, incluindo instituições como o Louvre em Paris, o Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, o Museu do Prado em Madrid, a Galleria degli Uffizi em Florença e a National Gallery em Londres.

O guia pode ser percorrido museu a museu. Numa das introduções lê-se: "A National Gallery de Londres foi fundada há 196 anos, quando vestir roupas leves significava usar apenas nove camadas. Felizmente, os seus fundadores tiveram a clarividência de preencher os salões com nus dignos de um rei ou uma rainha. Junte-se a nós para descobrir todas as joias escondidas e as joias da família".

"Visitamos as instituições de arte ocidentais mais respeitadas, guiando-o através de todas as pinturas puritanas e indo diretamente para as coisas boas: representações do corpo nu em toda a sua glória artística", escreve o site. A intenção do Pornhub seria encorajar o público a visitar instituições reabriram recentemente, após os encerramentos forçados pela pandemia, mas a ideia irritou o mundo da arte e conseguiu inclusivamente desencadear processos legais.

A Galleria degli Uffizi iniciou um processo legal contra a empresa Pornhub, por violações de direitos de autor e exigiu que o conteúdo das suas coleções seja retirado do site, de acordo com a imprensa italiana.

"Em Itália, o código do património cultural prevê que para usar imagens de um museu é necessário ter a respetiva permissão, que regulamenta os métodos e fixa a taxa relativa a ser paga. Tudo isso, obviamente, se o museu conceder a autorização que, por exemplo, dificilmente teria sido emitida neste caso", afirmou um porta-voz da Uffizi ao jornal "The Daily Beast".

O Museu do Louvre, em Paris deixou claro que a instituição "não é parceira nesta operação e de forma alguma colaborou com esta plataforma", mas não encetou nenhuma ação legal. O Musée d´Orsay, a National Gallery e o Museu do Prado optaram por não comentar o caso.

Para deitar mais achas para a fogueira, seis obras de arte bem conhecidas foram recriadas por atrizes e atores porno, entre eles Cicciolina, que se reinventa como "Vénus" de Boticelli. A atriz disse que "esta é uma das cenas mais quentes da História"

Entre as obras estão "Le dejeuner sur l'herbe" de Edóuard Manet, "La Maja desnuda" de Francisco de Goya, Peter Paul Rubens com "As três Graças", e "Os banhistas" de Paul Cézanne.