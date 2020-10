Siza Vieira recebe Prémio Nacional de Arquitectura espanhol

Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O arquiteto português Álvaro Siza vai receber esta sexta-feira o Prémio Nacional de Arquitetura 2019, quase um ano depois do anúncio de que havia sido o primeiro arquiteto não-espanhol distinguido com o galardão.

Segundo o El País, a cerimónia vai decorrer inteiramente 'online', com intervenções de Siza e dos chefes de Governo espanhol e português.

"Acabo de informar Álvaro Siza que foi galardoado com o Prémio Nacional de Arquitetura 2019. Um arquiteto português reconhecido mundialmente, que tanto tem contribuído para a arquitetura e as cidades espanholas", escreveu, em novembro do ano passado, o então ministro espanhol do Fomento em funções, José Luís Ábalos, nas redes sociais.

A decisão de atribuir o prémio foi tomada durante o II Congresso Internacional "Arte, Cidade e Paisagem", que decorreu em Cuenca (Espanha) e teve Portugal como país convidado.

O Prémio Nacional de Arquitetura é um galardão atribuído anualmente pelo Governo de Espanha desde 1932.

Álvaro Siza Vieira nasceu em Matosinhos em 1933 e estudou Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 e 1955.

Em Espanha construiu, entre muitos outros edifícios, o Centro Meteorológico da Villa Olímpica de Barcelona, as casas de habitação social de Cádis, a Faculdade de Ciências da Informação de Santiago de Compostela, a Reitoria da Universidade de Alicante ou o edifício Zaida de Granada.

É autor de inúmeros outros projetos, entre os quais se destacam, em Portugal, as vivendas no Bairro da Malagueira em Évora, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, o Centro Paroquial de Marco de Canavezes, o Pavilhão de Portugal da Expo'98 em Lisboa, o Pavilhão de Portugal da Expo'2000 em Hannover (com Souto de Moura) e o Museu de Arte Contemporânea de Nápoles.

Da sua grande lista de distinções destaca-se o Prémio de Arquitetura da Associação Internacional de Críticos de Arte (1982), o Prémio de Arquitetura da Associação dos Arquitetos Portugueses (1987), a Medalha de Ouro de Arquitetura do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha (1988), o Prémio Mies van der Rohe (1988) e o Prémio Pritzker (1992).