Skunk Anansie regressam a Portugal este ano

Os Skunk Anansie regressam a Portugal, em novembro, para dois concertos, no Porto e em Lisboa.

A banda liderada por Skin atua no Coliseu do Porto a 9 de novembro e, dois dias depois, no Coliseu dios Recreios, em Lisboa.

Depois da separação em 2001, e da reconciliação em 2009, a banda britânica fundada em 1994 passou por Portugal, no verão passado. No festival EDP Vilar de Mouros, celebrou o quarto de século de existência, com a digressão "25LIVE@25".

Reconhecida em todo mundo, principalmente pelo tema "Weak", a banda que conta três álbuns (Paranoid & Sunburnt, Stoosh e Post Orgasmic Chill) recebeu, no ano passado, o Prémio "Hall of Fame".

Os bilhetes serão colocados à venda a partir desta sexta-feira. No Porto, o preço varia entre 22 e 34 euros; em Lisboa, entre 28 e 34 euros.