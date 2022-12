Slimmy apresenta álbum a 8 de janeiro no Novo Ático (Porto)

Hoje às 19:16 Facebook

O músico portuense Slimmy apresenta-se a 8 Janeiro, às 18 horas, no Novo Ático, Coliseu Porto Ageas, trazendo ainda na bagagem o seu quinto disco de originais, "Close enough to be seen, far enough away to be safe", de 2022.

No ano em que se comemora 20 anos da sua primeira maquete, o concerto incidirá tanto nos seus clássicos como em temas mais recentes, tendo como convidados especiais Alex Fx, João Grande (Táxi) e Nuno Norte. Um espetáculo com projeção de vídeo, banda renovada e com a mesma energia eletrizante de sempre.

Entretanto, no próximo dia 28 de dezembro, quarta-feira, Slimmy fará a sua habitual festa de aniversário na Casa do Livro, no Porto, onde tocará a solo os seus primeiros discos : "Beatsound loverboy" e "Be someone else". Às 23 horas.