Só 10% dos filmes de Manoel de Oliveira estão digitalizados

Sérgio Almeida Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Não fosse a atual realidade pandémica, o primeiro aniversário da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, que se cumpre hoje, seria assinalado com a pompa e circunstância devidas. Mas se o contacto direto com o público e a exibição contínua de filmes são por ora uma impossibilidade, a efeméride não deixa de ser comemorada.

No site da Fundação de Serralves e respetivas redes sociais, vai estar disponível para visita um núcleo expositivo que destaca os mais relevantes prémios internacionais arrecadados ao longo das décadas pelo mestre. À distância de um clique vai estar também a exposição permanente, composta por objetos pertencentes ao espólio de Oliveira.

"É a maneira possível de assinalarmos a data", reconhece o diretor da Casa do Cinema, António Preto, que, embora lamente o caráter mais contido dos festejos, defende que "a melhor maneira de celebrarmos o primeiro aniversário é continuarmos a trabalhar em permanência a obra de Manoel de Oliveira".