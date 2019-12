Só Portugal tem as contas em dia no Instituto da Língua

Sérgio Almeida Hoje às 16:29 Facebook

Oito dos nove países da CPLP estão em incumprimento com a instituição, mas há estados que nunca pagaram. Dívida ascende aos 600 mil euros.

Nem a contribuição extraordinária de 200 mil euros que o Estado português fez ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), no início do ano, foi suficiente para resolver a situação financeira "grave" do organismo pertencente à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e que tem como objetivo "a promoção, a defesa, o enriquecimento e a difusão" do português no Mundo.

Segundo apurou o JN junto do diretor-executivo, Incanha Intumbo, Portugal é mesmo o único país com as contas em dia. "Temos alertado os estados para a necessidade de saldarem as dívidas", explicou o dirigente guineense a partir da cidade da Praia, sede da IILP, em Cabo Verde. Apesar de o atual diretor se mostrar esperançado, a verdade é que os problemas de financiamento do IILP são crónicos, havendo casos de países que "nunca pagaram qualquer contribuição".