Soam os primeiros acordes do festival laboratório de Guimarães

Nomes conhecidos da música nacional e muita criatividade partilhada no Westway LAB, que anuncia a primavera.

Arranca na noite desta quarta-feira a nona edição do Westway LAB, com a apresentação dos trabalhos de duas duplas que estiveram em residência no Centro de Criação de Candoso: Cristina Quest/ Catharina Boutari aka Puder e Jorge da Rocha/ Yann Cleary. Também acontece o concerto do Ensenble Caleidoscópio, dirigido pelo compositor Bruno Pernadas.

Criado de raiz para o Festival Caleidoscópio 2022, este Ensemble tem como principal objetivo fomentar a criação musical em comunidade. A ideia é explorar as composições originais de cada um dos oito músicos, provenientes de vários pontos do Minho. O octeto abre o festival às 19.30 horas no palco do Centro Cultural Vila Flor (CCVF).

Muito do interesse do Westway LAB passa pela forte componente de criação. Pela noite dentro, duas duplas criativas dão testemunho do trabalho que desenvolveram, ao longo da última semana, na residência artística em Candoso. Às 21.30 horas, no Café-Concerto do CCVF, a cantautora Christina Quest junta-se a Puder para o primeiro showcase da edição deste ano. A fechar o dia de abertura, às 22.30, também no Café-Concerto, Jorge da Rocha soma o seu contrabaixo à guitarra do franco-irlandês Yann Cleary, numa prestação que mistura música e performance. A Loop Station de Jorge da Rocha faz com que músicas como "Why?" vão ganhando camadas sucessivas à medida que se desenvolvem, num processo que é um encontro entre o trabalho dos dois músicos, mas também de Yann com a cultura e a língua portuguesas.

Na quinta-feira, o palco principal do Vila Flor é ocupado, a partir da 19.30 horas, pelo projeto European Ghosts. Trata-se da exploração criativa de novas obras baseadas em antigas tradições musicais europeias, reinventadas para o século XXI. Tem curadoria dos artistas noruegueses Hans Stop e Frode Fjellheim, além de Neil Leyton dos Lusitanian Ghosts, bem como das artistas convidadas Joana Negrão (Seiva, A Cantadeira) e Misia Furtak. European Ghosts junta artistas de proveniências tão distintas como a Islândia, Noruega, Alemanha, Polónia, Ilhas Faroé, República Checa, Áustria, Itália e Portugal.

Ainda na quinta-feira, nos showcases do Café-Concerto, às 21.30 horas, o compositor de música eletrónica Tiago Sampaio junta-se à neerlandesa Eliën, em temas em que as letras deslizam entre o português e o neerlandês, criando uma prosódia em que é a forma que ganha relevo, mais do que o sentido das palavras. A segunda dupla criativa da noite de quinta é protagonizada pela transculturalidade de Nicolás Farruggia - nascido na Argentina, criado em Itália, com estudos nos EUA e em Londres, tendo vivido quase dez anos no Brasil -, um andarilho. É esta profusão de influências que se vai ligar com o trabalho de Mariana Bragada, aliás Meta, que explora no universo da música eletrónica a memória da tradição transmontana. Começa às 22.30 no Café-Concerto.

O Westway LAB vai andar pela cidade

O festival prossegue na sexta-feira com Sensible Soccers, Fumo Ninja, Maika Makovski, Club Makumba e Rui Reininho. No sábado, o Westway LAB sai de casa e vai à cidade com Angélica Sousa, no Museu Alberto Sampaio, às 15 horas; Jorge da Rocha, na Associação Convívio, às 15.30 horas; y. azz x b-mywingzz, no Oub'Lá, às 16 horas; Siricaia, no Ramada, às 16.30 horas; Tiago Sousa, no Convívio, às 17.30 horas; St. James Park, no Oub" Lá, às 18 horas; e Trees Up North, no Ramada, às 18.30 horas. A estes nomes juntam-se Noiserv, Duo Ruut, Surma Trio, A Cantadeira e Valter Lobo, no palco e no pátio (agora também transformado em palco) do Vila Flor. O Westway LAB encerra com Bandua, à meia-noite no pátio do CCVF; e com Fred na Box, às 00.30 horas.

As investidas do festival pela cidade e os showcases no Café-Concerto têm entrada gratuita. Para os concertos das noites de sexta e sábado a organização propõe o passe de um dia por 15 euros e o de dois por 25. Os possuidores do cartão Quadrilátero acedem a todos os concertos por 15 euros.