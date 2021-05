Soares dos Reis de regresso com mostra sobre José Régio

JN Hoje às 13:54 Facebook

Museu portuense aposta em exposições temporárias até dezembro e reforça parcerias.

A exposição "José Régio: (re)visitações à Torre de Marfim" é um principais destaques da programação até final do ano do Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR). Patente a partir de hoje, dia em que o museu portuense reabre portas, a mostra de poesia e desenho permite um maior conhecimento da produção criativa de José Régio.

Segundo o curador, Rui Maia, estão expostos "desenhos de cariz intimista, referências do imaginário do poeta, fixados a tinta da China, aguada, lápis de cor e cera pigmentada".

Organizada pelas autarquias de Vila do Conde e Portalegre, respetivamente locais do nascimento e da morte do escritor, "José Régio: (re)visitações à Torre de Marfim" resultou das atividades do grupo de trabalho criado no âmbito da evocação dos 50 anos da morte do poeta e dramaturgo.

Duas outras exposições vão estar disponíveis a partir de hoje. A primeira, intitulada "A Índia em Portugal - um tempo de confluências artísticas", pode ser visitada até ao final de junho e reflete a forma como a chegada dos portugueses à Índia tornou possível o conhecimento por parte dos europeus de uma ampla gama de objetos artísticos.

A mostra é composta por 70 peças, como móveis portáteis de tamanho médio (cofres, tabuleiros de jogo, escritórios, contadores, mesas e arcas) e objetos domésticos de luxo, na sua maioria de materiais preciosos.

Patente até 31 de agosto, a última exposição - "Depositorium 1" - é uma seleção do vasto acervo do museu, do qual foram escolhidas 16 obras provenientes das coleções de cerâmica, escultura, ourivesaria e joalharia, pintura e têxteis. A mostra inclui o valioso "Album phototypico e descritivo das obras de Soares dos Reis", pertence à biblioteca do museu.

A inauguração simultânea destas três exposições temporárias deve-se ao facto de a mostra de longa duração estar a ser reformulada, prevendo-se que seja inaugurada em novembro.

Nos últimos meses, o MNSR estabeleceu um conjunto de parcerias e acordos com instituições como a Santa Casa da Misericórdia do Porto, a Universidade Católica e a Porto Design Biennale 2021 que irão resultar em várias exposições e não só.

A reabertura de portas neste sábado coincide ainda com a Noite Europeu dos Museus, efeméride à qual Soares dos Reis se associou. O horário das visitas será, por isso, diferente do habitual: entre as 18 e as 22.30 (a última entrada terá que ser feita até às 22 horas).